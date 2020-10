Online-Sprechstunde zur Endlagersuche

Weil jene Gebiete, die geologisch für ein Atommüll-Endlager in Frage kommen, auch in der Region zu finden sind, bietet die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) eine Online-Sprechstunde für interessierte Bürgerinnen und Bürger an. Die Sprechstunden dauern jeweils eine Stunde.

Die BGE-Experten erklären darin, warum das jeweilige Gebiet in Frage kommt und beantworten Fragen.

Die Sprechstunde findet statt am Freitag, 30. Oktober, ab 17 Uhr auf dem Youtube-Kanal: www.bge.de/youtube.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Fragen können vorab per E-Mail an dialog@bge.de geschickt werden (zur Zuordnung der Fragen bitte Teilgebiets-Nummer angeben) oder während des Live-Streams (per Telefon, E-Mail und Live-Chat) gestellt werden.

Das Teilgebiet befindet sich im Thüringer Becken. Die Nummer: 078_02TG_197_02IG_S_f_z.

Die BGE sucht nach dem sichersten Standort für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle. Ende September hat sie deutschlandweit 90 Teilgebiete ausgewiesen, die aufgrund ihrer geologischen Eigenschaften grundsätzlich für die Endlagerung in Frage kommen und daher näher untersucht werden.

Weitere Informationen: www.bge.de