Zwei Linden vor und nach dem Umzug: Der Baum links wurde für das Umpflanzen durch Einkürzen der Krone vorbereitet. Im Hintergrund das heutige Bebauungsende im Philosophenviertel. Der Baum rechts steht nun am unteren Ende der Lindenallee und damit am anderen Ende der Leibnizstraße.

Jena: Operation am offenem Baum in der Zwätzener Leibnizstraße

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jena: Operation am offenem Baum in der Zwätzener Leibnizstraße

Im Zwätzener Philosophenviertel ist der Umzug von großen Bäumen in vollem Gange. Von den sechs Linden waren gestern Vormittag bereits drei aus dem Grünstreifen an der Leibnizstraße herausgehoben. Zuvor kürzten Mitarbeiter einer Garten- und Landschaftsbau aus Bad Blankenburg die Kronen der Bäume ein, damit sie beim Umzug nur den nötigsten Ballast haben. Beim Besuch der Zeitung waren keine Arbeiter vor Ort.

In der Nachbarschaft wird das Vorhaben weiterhin kritisch begleitet. Es bestehen Zweifel, ob der Umzug für Leitungsbau in der Straße nötig war und sinnvoll ist. Für die Linden sei das eine Art Wachkoma über mehrere Jahre, sagen Anlieger. Überdies werden die Kosten kritisiert.

Schwarz eingekreist ist der Bereich, in dem heute die Bäume stehen. Nach Abschluss der Bauarbeiten sollen zusätzlich zum Umpflanzen der Altbäume fünf junge Linden neu gepflanzt werden. Foto: Thomas Beier

Befördert von Zwätzens Ortsteilbürgermeister Waldemar Kühner bewirkte die Kritik zumindest, dass die Verwaltung den Umzugsplan noch einmal prüfte. Die Stadtverwaltung bestätigte schließlich jedoch das Vorhaben des städtischen Immobilienbetriebes KIJ, der nebenan „Am Oleste“ gerade ein neues Wohngebiet erschließen lässt und dazu Leitungen verlegen und Wege bauen muss. Die Baumumpflanzung als Anpassungsmaßnahme sei notwendig und fachlich sinnvoll, teilte Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) den Anliegern und dem Ortsteilbürgermeister mit.

In dem dreiseitigem Schreiben, dass der Redaktion vorliegt, wird keine konkrete Aussage zum voraussichtlichen Erfolg der Baumpflanzaktion getroffen. Vielmehr wird in der Möglichkeitsform ganz allgemein festgestellt: „Wenn die äußeren Umstände gegeben sind, können bei einer fachgerechten und sorgsamen Verpflanzung sowie einer entsprechenden Pflege und Nachversorgung – wie in Zwätzen gegeben - Bäume erfolgreich verpflanzt und erhalten werden.“ Diese Einschätzung haben laut Schreiben des Bürgermeisters Vertreter des Fachdienstes Umweltschutz und Stadtplanung, der Erschließungsträger KIJ und Gottfried Jetschke in seiner Funktion als Vorsitzender des Naturschutzbeirates getroffen.

Beratung im Naturschutzbeirat gab es nicht

Der Naturschutzbund Nabu distanzierte sich inzwischen ausdrücklich von der Umpflanzaktion. Diese sei im Naturschutzbeirat auch gar nicht besprochen worden, hieß es in einer Stellungnahme. Es sei auch nicht korrekt, wenn der Bürgermeister eine persönliche Meinung des Vorsitzenden Gottfried Jetschke als Votum des Gremiums darstelle.

Beim Ausheben der Pflanzgrube kam auch Baumaterial zum Vorschein. Foto: Thomas BeieR

Im Netz finden sich mehrere Gutachten, die zu vergleichbaren Baumverpflanzungen geschrieben worden sind. Knackpunkt ist demnach immer wieder die Vorbereitungen am alten Standort. Mit einem Vorlauf von zwei Jahren sei idealerweise in zwei Schritten ein Graben von mindestens 20 Zentimetern um den Wurzelballen auszuheben. Das Verfahren praktizieren Baumschulen. Dies ist in der Leibnizstraße nicht passiert.

Der Zeitung liegt überdies Kopien aus der „ZTV Großbaumverpflanzung“ vor, die ein Anlieger von einem Gartenbaubetrieb erhalten haben und in der diese Verfahrensweise exakt beschrieben ist. ZTV steht für Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen.

Als Grund dafür, weshalb die Bäume am Straßenrand nicht stehen bleiben können, teilte die Stadt mit, es gebe „bauliche Zwänge“, die in einer „hohen Komplexität der Leitungssituation“ begründet liegen. Von Süden kommende Leitungen für Fernwärme, Trink- und Abwasser sowie Gas- und Strom müssten angebunden, nach Norden fortgeführt und teilweise umverlegt werden. Außerdem änderten sich die Geländehöhen.

Anlieger Sascha Wolfermann glaubt: „Keiner hat auch nur eine Minute eine Alternative geprüft.“ Der Grund dafür, eine Geländeregulierung ausgerechnet in diesem speziellen Bereich der Leibnizstraße durchzuführen, bleibt ihm weiterhin unklar. Im Ölste sei doch genügend Platz.