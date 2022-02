Optimistische Jenaer Wirtsleute wagen Umbau

Jena. Jenaer Traditionsgasthaus „Zur Noll“ vor der Wiedereröffnung

Knospen der Hoffnung auch in der Gastronomie: „Noll“-Wirt Andreas Jahn im Gespräch mit Alberto Müller von der Fußbodenbau-Firma Hau-Schuh. Vor Corona seien Sanierungsarbeiten in der „Noll“ geplant gewesen; „erst jetzt haben wir es wegen der Liquidität gewagt“, sagt Jahn: neue Fußböden in zwölf der 23 Altbau-Hotelzimmer; neue Gardinen, neue Fahrstuhltechnik, neues Kühlhaus. Nach einer Woche Umbau-Pause öffnet die „Noll“ am Sonntag wieder.