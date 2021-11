Orchideenvorkommen der Region Jena neu in Wort und Bild

Jena. Eine seit langem vergriffene Broschüre zur Region Jena wurde von Fachleuten komplett neu erarbeitet

Zu einem begehrten Standardwerk des Naturschutzes hatten sich die Bücher der Grünen Reihe entwickelt, die der Arbeitskreis Heimische Orchideen Thüringen (AHO) vor mehr als 20 Jahren herausgegeben hatte.

Darin wurden für alle thüringischen Landkreise Publikationen erarbeitet, die aus engerer regionaler Sicht spezielle Probleme der Orchideenverbreitung und des Orchideenschutzes behandeln. Das Heft „Orchideen im Saale-Holzland-Kreis und der Stadt Jena“ aus dem Jahr 1999 war seit längerer Zeit vergriffen. Nun hat ein Team aus fünf versierten Orchideenfreunden die die Publikation unter dem Titel „Orchideen in Jena und im Saale-Holzland-Kreis“ neu herausgebracht: mit neuen Texten und neuen Bildern.

Das Buch mit einem Umfang von 208 Seiten ist im Jenzig-Verlag Golmsdorf erschienen und wird in einigen Jenaer Buchhandlungen sowie über die Geschäftsstelle des AHO vertrieben.

Das bearbeitete Gebiet wird in seiner naturräumlichen Ausstattung und Geologie vorgestellt; in einem weiteren einführenden Abschnitt wird die Geschichte der regionalen Floristik und Orchideenkunde behandelt. Der erste Hauptteil umfasst die Vorstellung der im Jenaer Raum vorkommenden Orchideenarten. Neben kurzer Beschreibung der Art werden Aussagen zum aktuellen Vorkommen, zu Gefährdungen oder zur besonderen Bedeutung der hiesigen Vorkommen gemacht. Aktuelle Verbreitungskarten geben einen guten Überblick über die aktuelle Situation.Es folgen Ausführungen zu Besonderheiten und Orchideenhybriden, zu Gefährdungsursachen und Langzeitbeobachtungen heimischer Orchideen. Im zweiten Hauptabschnitt werden die Lebensräume der in der weiteren Jenaer Umgebung vorkommenden Arten geschildert.

Vorgestellt wird das Buch am Dienstag, 23. November, 18 Uhr, im Schaeffer-Saal des Volkshauses Jena. Es gilt die 2G-Regel.