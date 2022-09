Die 17-jährige Anna Partschefeld ist unzufrieden mit dem Klang der Orgel in der Schmöllner Dorfkirche Sankt Nicolai.

Orgelpfeifen in Schmölln bei Hummelshain suchen Paten

Schmölln bei Hummelshain. Zum Spendenauftakt für die Restaurierung der Poppe-Orgel veranstaltet die Kirchgemeinde Schmölln einen musikalischen Gottesdienst.

Für Pfeifenpatenschaften zur Restaurierung ihrer historischen Poppe-Orgel will die Kirchgemeinde Schmölln bei Hummelshain mit einem musikalischen Gottesdienst in der Dorfkirche Sankt Nicolai werben.

Bereits 2010 wurde bei einer Routinewartung von einem lokalen Orgelbauer festgestellt, dass Notreparaturen nicht ausreichen, sondern eine umfassende Restaurierung notwendig ist, um die Spielbarkeit und den guten Klang der Orgel wiederherzustellen, berichtet die Vorsitzende des Gemeindekirchenrats von Schmölln, Sylvia Partschefeld. Die Entfernung des Feuchtschwamms aus dem Kirchengemäuer sei aber wichtiger gewesen und konnte 2016 abgeschlossen werden.

Monatlich findet in der Schmöllner Dorfkirche ein Gottesdienst statt, meistens musikalisch durch eine Gitarre begleitet. Die Orgel komme zu Festgottesdiensten, beispielsweise an Weihnachten und zu Ostern zum Einsatz. Diese klinge aber immer schlechter, sagt Anna Partschefeld. Die 17-jährige Tochter der Gemeindekirchenrätin spielt und lernt seit zehn Jahren Klavier. Das Orgelspielen habe sie sich in den vergangenen Jahren selbst beigebracht und zu den Festgottesdiensten gespielt, da es schwer sei, eine Organistin oder einen Organisten für die Dorfkirche zu finden.

Gottesdienst mit Kaffee und Kuchen

Beim musikalischen Gottesdienst an diesem Sonntag, 18. September, sollen Interessierte einbezogen werden. Bei der einstündigen Veranstaltung seien alle zum Mitsingen eingeladen. Dazwischen würden Kinder und Jugendliche aus dem Ort und der näheren Umgebung Gesang und Instrumentalspiel vorstellen. Auch aus dem historischen Orgelbuch soll vorgelesen werden. Anschließend lädt die Kirchgemeinde zum gemeinsamen Kuchenessen und Kaffeetrinken ein.

„Wir brauchen eine spielbare Orgel“, sagt Sylvia Partschefeld, Vorsitzende des Gemeindekirchenrats Schmölln bei Hummelshain Foto: Franz Hempel

„Seit über einem Jahr bereitet der Gemeindekirchenrat die Restaurierung schon vor“, sagt Sylvia Partschefeld. Die Genehmigungen vom Kreiskirchenamt und dem Thüringer Landesamt für Denkmalpflege seien eingeholt worden. Bei beiden Stellen und beim Orgelfonds der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland beantragte Sylvia Partschefeld Fördermittel in Höhe von insgesamt 30.000 Euro. Sie ist zuversichtlich, die Fördermittel zu erhalten: „Wenn nicht in diesem Jahr, dann bewerben wir uns eben nächstes Jahr erneut.“

15.000 Euro Eigenanteil benötigt

Insgesamt werde mit Baukosten von 45.000 Euro geplant. Ein Drittel davon – also 15.000 Euro – müsse die Gemeinde selbst aufbringen. „Bei unseren 22 Gemeindegliedern ist es sicherlich mutig, die Restaurierung anzugehen. Aber wir brauchen eine spielbare Orgel“, sagt Sylvia Partschefeld. Die Kirchgemeinde hofft auf Spenden. Dafür wolle man einerseits bei Veranstaltungen wie kleinen Konzerten sammeln, andererseits soll ein Patenschaftsprogramm aufleben. „Die Orgel hat mehrere Hundert Pfeifen, jede davon sucht eine Pfeifenpatin oder einen -paten. Die 40 sichtbaren Pfeifen bestehen aus Zink. Im Orgelkörper befinden sich große und kleine Holzpfeifen“, sagt Partschefeld. Bei Interesse oder für weitere Informationen zur Orgelpatenschaft soll man sich an sie wenden.

Die Orgel wurde 1835 in der Werkstatt von Johann August Poppe gefertigt. Die anstehende Restaurierung werde der Orgelbauer Frank Peiter aus Lengefeld ausführen. Bevor er planmäßig 2024 die vorher ausgebauten Orgelpfeifen sowie die Klaviatur und die Knöpfe reinigen und aufarbeiten könne, soll 2023 das Orgelprospekt restauriert werden. Dabei handelt es sich um die Hülle des Instruments. Der Kahlaer Restaurator Karsten Riedel werde diese Holzarbeiten durchführen und dabei versuchen, möglichst viel von der originalen Farbfassung zu erhalten.

Musikalischer Gottesdienst, Sonntag, 18. September, 15.30 Uhr, Dorfkirche Sankt Nicolai in Schmölln bei Hummelshain. Kontakt für Pfeifenpatenschaft: E-Mail an sylvia.partschefeld@gmx.de oder Instagram kleine_kirche_schmoelln