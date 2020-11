Die „Marienkäfer“ in Orlamünde erhalten mehr Platz zum Spielen und Lernen. Über eine Bundesförderung kann die oberste Etage in der Kindertagesstätte für den Krippenbereich ausgebaut werden.

Die Förderung umfasst 183.000 Euro, sodass die Stadt als Eigentümer des Gebäudes nur noch einen kleineren Teil zuschießen muss. Nach Angaben von Silvia Voigt, Chefin der Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal (VG), liegt der Kostenansatz bei gut 204.000 Euro. Die VG fungiert als Kita-Träger für die Stadt.

Die Sanierung schafft Platz für zwanzig neue Kita-Plätze und wertet das Gebäude auf, informierte Bürgermeister Uwe Nitsche zur Stadtratssitzung im September. Außerdem werde damit Platz geschaffen, um im Falle einer Havarie Kinder aus einer anderen Kita zwischenzeitlich aufnehmen zu können. Dieser Fall trat bereits ein, als 2016 die Kindertagesstätte in Großeutersdorf wegen eines Wasserschadens nicht nutzbar war.

Kita-Leiterin Sabine Lemser zeigt sich erfreut über die bewilligten Mittel. Sie habe den Umbau angeregt, der im „schönen Einvernehmen“ zwischen Stadt und VG durchgeplant wurde.

Insgesamt 911.000 Euro werden verbaut

Rund 911.000 Euro werden in diesem und im kommenden Jahr in acht Kindertagesstätten im Saale-Holzland investiert, um die Einrichtungen kinderfreundlicher zu gestalten beziehungsweise neue Plätze für Kinder zu schaffen. Das dafür bereitgestellte Geld stammt vom Bund.

Weitere Gelder gehen nach Stadtroda für die Errichtung eines Waldkindergartens mit 32 neuen Kitaplätzen sowie nach Kahla an die Kita „Märchenland“. Dort wird mit Fördergeldern über 39.000 Euro der Eingangsbereich sicher umgebaut.

An der Tagesstätte „Dornröschen“ in Dornburg-Camburg werden 173.000 Euro eingesetzt, um den Außenbereich in Ordnung zu bringen. Alle Fördergelder müssen bis 30. Juni 2021 verbaut sein.