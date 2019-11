Gut 50 Orlamünder sind am Donnerstag nach Erfurt aufgebrochen, um vorm Landtag für besseren Lärmschutz an der B88 zu demonstrieren.

Orlamünder protestieren vor dem Landtag

Gut 50 Orlamünder sind am Donnerstag nach Erfurt aufgebrochen, um vorm Landtag für besseren Lärmschutz an der B88 zu demonstrieren. Die Bundesstraße soll eine Überholspur am Ortsausgang in Richtung Zeutsch erhalten. Im Zuge dessen wird eine 1,15 Meter hohe Betongleitwand errichtet, die den Anliegern in der Rudolstädter Straße nicht ausreichend ist. Sie wollen eine richtige Lärmschutzwand. Ihre Petition übergaben sie der neu gewählten Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke).