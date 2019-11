In einem Jahr sollen die Baufahrzeuge in Orlamünde anrollen.

Orlamünde. Der Termin ist gefunden: Am 28. November machen die Orlamünder vor dem Landtag in Erfurt Druck für mehr Lärmschutz.

Orlamünder protestieren vor Landtag für besseren Lärmschutz

Einen voll besetzten Bus mit 50 Leuten erhofft sich Helmut Schweinitz am Donnerstag, 28. November. Der Orlamünder hat für den Nachmittag eine Demo vor dem Thüringer Landtag und dem anliegenden Umweltministerium angemeldet. „Wir werden jetzt rebellieren“, sagt er.

Hintergrund für den Ärger von Schweinitz und seinen Nachbarn sind die Ausbaupläne an der Bundesstraße 88, die zum Bundesprojektes Ortsumgehung Zeutsch gehören, wo bereits seit Monaten große Erdmassen verschoben werden.

2020 sollen auch am Ortsausgang Orlamünde in Richtung Zeutsch die Bagger anrollen, um eine Überholspur zu schaffen – alles im Sinne des Bundesverkehrswegeplan, damit Autofahrern künftig die Strecke Rudolstadt-Jena in maximal 30 Minuten bewältigen können.

Mehr Verkehr, schnellere Beschleunigung: In Orlamünde fürchtet man dahingehend mehr Verkehrslärm (wir berichteten). Eingeplant ist eine gut ein Meter hohe Betongleitwand, die den Anwohnern nicht ausreicht.

Vor anderthalb Wochen kamen um die 50 Bürger zu einer Versammlung, die Helmut Schweinitz angespornt hatte, nachdem er im Stadtrat auf das Problem aufmerksam gemacht hatte und seitdem Bürgermeister Uwe Nitsche hinter sich weiß. Bei der Versammlung habe er Rückendeckung für die Demonstration in Erfurt bekommen. Eine Petition, die er nach Erfurt mitnehmen will, bereitet Helmut Schweinitz jetzt vor und sammelt Unterschriften seiner Nachbarn an der Rudolstädter Straße ein.

Landesamt sieht keine Notwendigkeit für Planänderung

Die Angelegenheit ist für den Bürger komplex: Denn die Bundesstraße ist, wie der Name sagt, eine Angelegenheit des Bundes, die den Ausbau an das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr übertragen hat. Das hat 2010 das Planfeststellungsverfahren durchgeführt, bei dem auch die Bürger angehört wurden. Schlussendlich blieb nur die Betongleitwand als Schutzmaßnahme.

Vom Landesamt verwies man zuletzt darauf, dass es keinen Grund für eine Planänderung gebe, da vor knapp zehn Jahren der Ausbau umfangreich abgehandelt wurde und die Lärmbelastung durch Straße und Bahn anhand eines Berechnungsmodells bestimmt wurde.

Helmut Schweinitz will sich vorerst nicht mit dem Landesamt beschäftigen, da er von dort keine Hoffnung auf Besserung sieht. Stattdessen will er Druck auf den Landtag sowie das Thüringer Umweltministerium machen, letzteres, damit die Emmissionsschutz-Gesetze zugunsten der Bürger eingehalten werden. Der Orlamünder plakatiert die Aktion mit „Doppelt so laut? Nein Danke!“, da der Autoverkehr nach eigenen Messungen durchschnittlich 65 Dezibel laut ist und bei einer Versammlung in Uhlstädt einst von den Planern gesagt wurde, dass sich die Lautstärke maximal um 6 Dezibel erhöhe – was einer empfundenen Verdopplung der Lautstärke entspricht.