Ostergottesdienst vor der schönen Jenaer Kulisse

Pastorin Nina Spehr hat den Open-air-Gottesdienst am Ostersonntag auf dem Friedensberg geleitet. Mit im Bild ihr Kollege Pfarrer Johannes Bilz, mit dem sie sich das Team-Pfarramt für die Betreuung der Sprengel Melanchthonhaus, Friedens- und Stadtkirche teilt.

Jena. Pastorin Nina Spehr begrüßte am Sonntag 130 Gäste zur Open-air-Feier auf dem Friedensberg

Pastorin Nina Spehr hat sich am Ostersonntag doppelt freuen dürfen: über die Auferstehung Jesu und über die Tatsache, dass rund 130 Gäste der Einladung zum Open-air-Gottesdienst auf den Friedensberg gefolgt waren. Und so konnte die Pastorin auf dem Friedensberggipfel eine beträchtliche Stimmgewalt anzetteln, als die im Corona-Abstand sitzenden Gäste ihrer Bitte folgten, dreimal gemeinsam auszurufen: „… er ist wahrhaftig auferstanden.“ Gleichwohl benannte Nina Spehr in ihrer Predigt die Beschränkungen der Pandemie. „Die fehlende Nähe und Gemeinschaft – Gott erbarme dich.“

Nein, sie wolle das Gottesdienstfeiern „open air“ wegen des fehlenden sakralen Raums nicht als Not-Option einordnen, gab Nina Spehr vor Beginn des Gottesdienstes zu verstehen. „Wir sind hier mitten im Wohnviertel. Die Leute gehen hier mit ihren Kindern auf den Spielplatz und sehen mehr zufällig: ein Gottesdienst. Das ist doch eine große Chance.“

Das sieht auch Pfarre Johannes Bilz so, mit dem Nina Spehr sich das Team-Pfarramt für die Betreuung der Sprengel Melanchthonhaus, Friedenskirche und Stadtkirche teilt. Als seine Kollegin die Feier eröffnete, hatte er schon drei Gottesdienste hinter sich – Auftakt um 6 Uhr an der Friedenskirche mit 54 Gästen und Posaunenchor. „Ich mach das total gerne“, sagte Bilz über Gottersdienste „open air“, deren zehn er gemeinsam mit Nina Spehr auf dem Friedensberg bereits gefeiert hat. „Die Kulisse ist doch schon einmal großartig. Dieses Format gewinnt eine besondere Tradition – schon wenn man einmal bedenkt, dass zum Beispiel ins Melanchthonhaus maximal 120 Leute passen.“ Auch in einer Zukunft abseits der Pandemie solle das Format „auf jeden Fall“ fortgeführt werden.