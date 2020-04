Kahla. Der beliebte Ostermarkt bei Kahla Porzellan muss wegen Corona ausfallen. Doch es kann erstmals in einem virtuellen Markt gestöbert werden.

Ostermarkt bei Kahla Porzellan erstmals virtuell

Der traditionelle Ostermarkt im Porzellanwerk Kahla ist seit Jahren ein Anziehungspunkt am Tag des Thüringer Porzellans. In diesem Jahr muss er wegen der Corona-bedingten Einschränkungen ausfallen. Doch bekommen die Freunde modernen Geschirrs dafür die Möglichkeit, erstmals über einen virtuellen Porzellan-Ostermarkt zu schlendern – im Onlineshop des Unternehmens. Dort finden die Besucher nicht nur saisonale Sonderangebote, sondern können bei einem virtuellen Betriebsrundgang auch Einblicke in die moderne Porzellanfertigung bekommen.

Virtueller Ostermarkt bei Kahla Thüringen Porzellan vom 3. April, 9 Uhr, bis 6. April, 24 Uhr, auf: www.kahla-porzellanshop.de/ostermarkt