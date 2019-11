Zurück in Deutschland Palästinenserin spricht in Jena über Lebensverhältnisse

Die Palästinenserin Faten Mukarker kommt für drei Veranstaltungen nach Jena. Die 1956 in Bethlehem geborene Mukarker hat ihre Jugend in Deutschland verbracht, da ihr Vater als Gastarbeiter in Bonn arbeitete. Seit ihrem 20. Lebensjahr lebt sie wieder in Beit Jala, der palästinensischen Partnerstadt von Jena. Sie engagiert sich in der Friedensbewegung und arbeitet als Autorin und Reiseleiterin.

Am Donnerstag, 28. November, spricht sie im Kubus in Lobeda-West über den Lebensalltag palästinensischer Familien. Zuvor sehen die Besucher den Film „Lemon Tree“, in dem ein Zitronenhain in der West Bank zum Sicherheitsrisiko für den israelischen Verteidigungsminister wird. Beginn ist 19 Uhr.

Am Freitag, 29. November, spricht Faten Mukarker mit Schülern der Integrierten Gesamtschule „Grete Unrein“ und des Angergymnasiums und liest aus ihrem Buch. Schließlich ist sie am Sonnabend ab 14 Uhr während des Erzählcafés im Frauenzentrum „Towanda“ zu Gast.