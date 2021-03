Der mobile Blitzer der Stadt wurde in Winzerla Opfer einer Farbattacke.

Panzerblitzer in Jena besprüht

Am Samstagabend haben Unbekannte in Jena-Winzerla den Panzerblitzer der Stadt mit silberner Farbe verunstaltet. Zugesprüht wurden dabei auch die Sichtfenster des Blitzers, der in der Schrödinger Straße vor einem Kindergarten steht. Inwieweit der Panzerblitzer, der noch nicht lange im Einsatz ist, noch funktionstüchtig ist, steht bisher nicht fest.

Im April 2019 hatten Unbekannte einen anderen mobilen Blitzer in Jena pinkfarben angemalt. Dieser war damals zu Testzwecken im Einsatz.

