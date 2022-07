Marcus Voigt über eine Jenaer Entscheidung, die viele freuen wird.

Lebensmittel, Heizen, Benzin – über gestiegene Preise ärgern wir uns jeden Tag. Umso wohltuender ist da das 9-Euro-Ticket, um günstig mit Bus, Straßenbahn oder Zug von A nach B zu kommen. Doch auch hier ist Aufmerksamkeit gefragt, um einer weiteren bitteren Preissteigerung zu entgehen: Heute ist der 1. Juli und damit der Kauf eines neuen Tickets für den Nahverkehr nötig. Das für den Juni galt wirklich nur für den Juni – auch wenn es erst am 30. gekauft wurde. Die Kontrolleure werden also besonders genau hinschauen, Vergesslichkeit wird nicht vor der drohenden 60-Euro-Strafe schützen.

Rechtzeitig an das neue Ticket gedacht, kann eine der ersten Fahrten ins Paradies führen. Dort lässt sich der Sommer nicht nur besser genießen als an der Supermarktkasse, im stickigen Büro oder bei schweißtreibender Arbeit auf der Baustelle – auch die Nutzung der dortigen öffentlichen Toilette ist nun kostenfrei. Wer zuhause Wasser sparen will, weil die Lohnentwicklung mit der der Preise mal wieder nicht mithalten kann, den wird diese Entscheidung der Stadt sehr freuen.

Toilette im Jenaer Paradies nun kostenlos