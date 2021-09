Paradiestriathlon findet auch im Jenaer Südbad statt

Jena. Einschränkungen für Badegäste im Jenaer Südbad

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des am kommenden Sonntag, 5. September, stattfindenden 30. Jenaer Paradiestriathlons nutzen das Jenaer Südbad für die Schwimmdisziplin. Dennoch bleibt das Freibad am gesamten Wettkampftag geöffnet. Die Jenaer Bäder- und Freizeitgesellschaft bittet jedoch ihre Badegäste um Verständnis, dass es bis zum späten Nachmittag und während der verschiedenen Wettkampfzeiten zu Einschränkungen beim Zugang zum See kommen wird. Der Wettbewerb startet um 8.30 Uhr.