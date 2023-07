Protest- und Informationsveranstaltung auf dem Holzmarkt in Jena: Die Tierschutzorganisation Peta machte auf qualvolle Langstreckentiertransporte in Drittländer aufmerksam.

Peta-Protest in Jena: „Lebende Tiere transportieren ist billiger als Fleisch transportieren“

Jena. Die Tierschutzorganisation fordert ein Verbot von Langstreckentiertransporten in Drittländer.

„Eng zusammengepfercht werden Jahr für Jahr Zehntausende Schweine, Rinder und Schafe von Deutschland aus in Nicht-EU-Staaten transportiert – sie harren tage- und wochenlang auf den Ladeflächen aus, viele sterben vor den Ankunft im Zielland“, erklärt Steffen Lenhardt, Peta-Aktionskoordinator. Die Tierschutzorganisation hatte gestern auf dem Jenaer Holzmarkt einen Informationsstand aufgebaut. Vorrangig ging es den Tierschützern darum, auf qualvolle Langstreckentiertransporte aufmerksam zu machen. Hier fordere Peta eine Änderung in der EU-Tierschutz-Transport-Verordnung, um Tiertransporte in Drittländer zu stoppen, erklärt Lenhardt. Im Herbst soll die EU-Kommission darüber entscheiden.

Die Peta-Petition „Tiertransporte in Nicht-EU-Länder stoppen!“ habe mittlerweile 30.000 Unterschriften. Weshalb man Tiere überhaupt über solch lange Strecken transportiere, nur um sie im Zielland zu schlachten? „Weil es billiger ist, lebende Tiere zu transportieren als nur ihr Fleisch – dann muss nämlich die Kühlkette eingehalten werden“, sagt Lenhardt. Er weist auch darauf hin, dass es mittlerweile verboten sei, Tiere bei einer Außentemperatur von mehr als 30 Grad zu transportieren. „Wenn man einen Transporter auf der Autobahn sieht, und es sehr heiß ist, kann man die Polizei benachrichtigen“, erklärt er.

Etwa zweimal im Jahr führe die Tierschutzorganisation in Jena Info- und Protestveranstaltungen durch. Doch das gesellschaftliche Klima sei rauer geworden, findet Lenhardt. Der Gegenwind sei leider deutlicher zu spüren. Dennoch sei es für ihn ein gutes Gefühl, Menschen aufklären zu können und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Wenn man beobachte, dass Tiere misshandelt oder gequält werden, könne man dies online melden unter peta.de/whistleblower