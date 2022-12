Pfadfinder bringen das Friedenslicht nach Jena

Jena. Pfadfinder bringen das Friedenslicht aus Bethlehem nach Jena

„Frieden beginnt mit dir" – so lautet das Motto der diesjährigen Friedenslichtaktion. Am vergangenen Samstag haben Pfadfinder der Pfadfinderschaft St. Michael gemeinsam mit anderen Pfadfindern aus Thüringen den Aussendungsgottesdienst in Erfurt gefeiert. Damit das Licht den Weg in möglichst viele Haushalte findet, verteilen sie es kommende Woche in Jena. Am Samstag, 17. Dezember, von 16 bis 19 Uhr und am Sonntag ,10 bis 13 Uhr, warten die Pfadfinder auf den Stufen vor der Kirche St. Johannes Baptist auf helfende Hände. Das Friedenslicht kann dort in eigenen Laternen abgeholt und in selbst gebastelten Stab- und Tischlaternen, die gegen Spende verteilt werden, mitgenommen und weiterverschenkt werden. Bei Waffeln, Punsch und Glühwein laden die Pfadfinder zum Verweilen am Feuer ein. Für Kinder wird ein Krippenwegs-Rätsellauf mit Preisen angeboten.

In den folgenden Tagen wird das Licht auch an weiteren Orten zu bekommen sein. Etwa in der Stadtkirche St. Michael oder ab Sonntag, 18. Dezember, am Außenschalter des Bahnhofs Jena-Göschwitz, wo das Licht ebenfalls aufbewahrt und abgegeben wird, seit die früher übliche Verteilung per Zug kurz vor Weihnachten nicht mehr erfolgt.