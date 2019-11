Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pfiffige Ideen für Schulhäuser gesucht

Der eigenen Schule einen jugendlichen Pfiff verpassen – das können Schüler aus Jena und Umgebung jetzt tun. Hilfe dafür bekommen sie vom Handwerk. Dazu wird der Wettbewerb „Mach was!“ ausgerufen. Schulteams der 7. bis 10. Klassen, sind aufgerufen, ihre kreativen Ideen als Projektgruppe gemeinsam mit einem Handwerksbetrieb vor Ort zur Verschönerung des eigenen Schulgeländes umzusetzen. Deutschlandweit werden 250 der eingereichten Projekte von einer Jury ausgewählt. Sie erhalten jeweils 1.000 Euro Fördergeld für Werkzeug- und Materialeinkauf. Über ein Online-Voting und eine Fachjury werden zudem drei Projekte mit attraktiven Hauptpreisen belohnt. Die Kreishandwerkerschaft Jena/Saale-Holzland-Kreis unterstützt die hiesigen Schulteams und lädt Lehrer und Schülervertreter zu einer Infoveranstaltung am Donnerstag, 14. November, um 15 Uhr ins „Haus des Handwerks“ in der Jenaer Grietgasse 22 ein. Um Anmeldung wird gebeten, telefonisch 03641 442848 oder per Mail info@meinhandwerk-jena.de. AS