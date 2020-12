Philharmonie-Konzerte zum Fest diesmal bei Jena-TV

Auf das Weihnachts- und Neujahrskonzert der Jenaer Philharmonie müssen Musikfreunde in diesem Jahr trotz Corona nicht verzichten.

Zwar können Livekonzerte mit Publikum nicht stattfinden, doch dafür werden die beiden Konzerte von Jena-TV im Volkshaus aufgezeichnet und zu den eigentlich geplanten Konzertterminen im Fernsehen und Jena-TV-Livestream ausgestrahlt.

Auf dem Programm des Weihnachtskonzerts, das am Freitag, 25. Dezember, 17 und 20 Uhr, sowie am Samstag, 26. Dezember, 17 Uhr übertragen wird, stehen Arcangelo Corellis Concerto grosso, auch als Weihnachtskonzert bekannt, Wolfgang Amadeus Mozarts Violinkonzert Nr. 5 A-Dur und Peter Tschaikowskis „Schwanensee“-Suite op. 20a.

Die Jenaer Philharmonie wird dirigiert von Timo Handschuh, Generalmusikdirektor des Theater Ulm. Solist in Mozarts Violinkonzert ist Albrecht Menzel. Der junge Violinist konzertierte bereits in der Elbphilharmonie Hamburg, der Laeiszhalle Hamburg, dem Prinzregententheater München, im Taichung National Theater Taiwan sowie im Musikverein Wien und war Gast bei nationalen und internationalen Musikfestspielen. Albrecht Menzel spielte auf Einladung mit Anne-Sophie Mutter in zahlreichen Konzerthäusern Europas und tourte mit der weltberühmten Künstlerin in den USA, Kanada und Europa.

Am Neujahrstag begrüßen die Musikerinnen und Musiker der Jenaer Philharmonie unter dem Dirigat ihres Generalmusikdirektors Simon Gaudenz mit vielen beliebten Melodien das neue Jahr 2021. Freuen können sich Musikfreunde zum Beispiel auf „An der schönen blauen Donau“ und die „Champagner-Polka“ von Johann Strauss (Sohn), den „Blumenwalzer“ aus Tschaikowskis Nussknacker-Suite oder Edward Elgars „Pomp and Circumstances“. Sendetermine für das Neujahrskonzert sind der Freitag, 1. Januar 2021, 15 und 19 Uhr. Im Livestream zu erleben sind die Konzerte im Internet unter www.jenatv.de. (red)