Philharmonischer Chor Jena verschiebt Festkonzert auf September

Der für Mittwoch, 20. Mai, geplante letzte Salonabend der Philharmonischen Gesellschaft muss wegen der Corona-Krise ausfallen. Die Gesellschaft als Förderverein der Philharmonie hatte zum Salon die Chordirektorin der Jenaer Philharmonie, Berit Walther, eingeladen. Sie sollte über Aktivitäten zum Jubiläum 50 Jahre Philharmonischer Chor berichten. Dazu gehört auch das Festkonzert, das vom Chor unter Leitung von Walther am kommenden Sonntag stattfinden sollte. Dafür gibt es aber einen Ersatztermin. Es soll am Donnerstag, 17. September, nachgeholt werden. Bisher erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Im Übrigen war bei der Philharmonischen Gesellschaft zu hören, dass es auch in der kommenden Spielzeit wieder vier Salon-Abende geben wird, bei denen Gespräche mit Musikern und anderen Vertretern des Jenaer Klangkörpers vorgesehen sind.