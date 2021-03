Physik-Ass aus Jena: Felix Roth

Felix Roth, Schüler am Carl-Zeiss-Gymnasium Jena, gehört zu den besten Physik-Assen in Deutschland. Er hat sich bei der jüngsten Auswahlrunde für die 51. Internationale Physik-Olympiade gut in Szene setzen können. Als Dritter von 15 Platzierten wird Felix in die letzte Runde gehen, bei der im Mai in Kiel jene fünf jungen Leute ermittelt werden, die Deutschland beim Internationalen Vergleich im Juli in Vilnius, Litauen, vertreten sollen. Erstmals wurde das Auswahlverfahren für die Physikolympiade als Online-Veranstaltung durchgeführt. In der ersten Runde waren 940 Jugendliche aus dem gesamten Bundesgebiet angetreten.