Picknicken in Jena mit musikalischer Begleitung

Jena. Die Brass Band Blechklang veranstaltet zum zehnten Mal ein Familienkonzert

Eigentlich wollten sie die in Großbritannien so beliebte Tradition in Jena nur mal testen: Das Picknickkonzert. Damals, 2012 hat die Brass Band Blechklang den ersten Versuch gestartet ein Konzert mit den Annehmlichkeiten eines Picknicks zu veranstalten. Der Zuspruch sei jedoch so groß gewesen, dass sie „von da an jedes Jahr ein solches Konzert durchgeführt haben“ sagt Ulrich Richter, Ehrenvorsitzender des Blasmusikverein Carl Zeiss Jena e.V. Und auch in diesem Jahr soll es wieder so ein besonderes Konzert geben.

Am 2. Juli um 15.30 Uhr veranstaltet die Brass Band Blechklang im idyllischen Drackendorfer Goethepark zum mittlerweile zehnten Mal das Picknickkonzert. Als Jenas wahrscheinlich größtes Familienkonzert richtet sich die Veranstaltung an alle Generationen.

Gespielt wird eine bunte Mischung typischer Brass-Band-Werke. Zudem soll es ein buntes Rahmenprogramm sowie verschiedene kulinarische Angebote geben.

An dem bereits vorhandenen Konzept habe sich in den vergangenen Jahren nicht viel verändert. Die gesamte Familie – vom Baby bis zu den Urgroßeltern – sei eingeladen mit dem eigenen Picknickkorb und einer Sitzgelegenheit in den Drackendorfer Park zu kommen, während die Band den passenden musikalischen Rahmen liefere. Zum Jubiläumsjahr habe sich die Band zudem etwas ganz besonderes einfallen lassen: „Das Publikum kann sich auf ein facettenreiches Programm freuen, bei dem für jeden etwas dabei ist. Von Disco bis Klassik, von den Beatles bis zum Disney Film haben wir an alles gedacht!“ so Alexander Richter der musikalische Leiter der Band.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Es wird lediglich um eine Spende gebeten.