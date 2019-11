Pittiplatsch sucht in Kahla nach einem Geschenk

Im Märchenwald ist einiges los. Maulwurf Buddelflink hat Geburtstag und alle wollen ihm etwas schenken: Moppi, Schnatterinchen, Herr Fuchs & Frau Elster, der Bär Mischka und natürlich Pittiplatsch. Was sie erleben, können Kinder bei der Show „Pittiplatsch – So ein Zirkus“ in Kahla.

Im neuen Programm geht es mit Spaß , Spannung und viel Musik recht turbulent zu. Alle Fans werden eingeladen auf eine Reise in den Märchenwald. Es wird gezeigt, dass die schönsten Geschenke nicht gekauft werden müssen.

Das Buch für die neue Show schrieb Martin Karl und die Musik stammt aus der Feder von Helmut Frommhold. Gespielt wird mit den Original-Puppen aus dem Fernsehen, geführt von den Mitwirkenden des Pittiplatsch-Ensembles. Pittiplatsch begeistert seit 57 Jahren alle Kinder am Bildschirm, Schnatterinchen begrüßte schon fünf Jahre früher alle Fernsehzuschauer.

Sonntag, 12. Januar, 10.30 Uhr, Rosengarten Kahla