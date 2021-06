Pkw-Fahrerin schleudert bei Unfall von Autobahn nahe Jena

Jena. Eine Autofahrerin wurde auf der A4 in der Nähe von Jena-Göschwitz bei einem Unfall verletzt, nachdem sie mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen war.

Am Montagabend war eine Autofahrerin auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Bucha und Jena-Göschwitz in Fahrtrichtung Dresden unterwegs. In der Folge kam die Frau mit ihrem Auto vom Fahrstreifen ab und kollidierte anschließend mit einem Brückenpfeiler.

Im Anschluss schleuderte das Auto über alle drei Fahrstreifen und blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen. Die Autofahrerin konnte ihr Auto selbstständig verlassen und sich neben der Fahrbahn in Sicherheit bringen. Sie wurde schließlich medizinischen versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei mit 5000 Euro angegeben. Nach über einer Stunde konnte die Unfallstelle wieder freigegeben werden.