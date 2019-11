Planeten, Sterne und Galaxien leuchten im Jenaer Advent

Der Auftakt ist gemacht: Wer am Abend in der Saalstraße flanierte, konnte einen Blick auf Jenas neue Festbeleuchtung werfen. Sie ist natürlich auf die bald beginnende Vorweihnachtszeit abgestimmt, wobei das gewählte Thema der Kreativität großen Spielraum lässt. Es geht nämlich um Planeten, Sterne und Galaxien. Erst nach dem Totensonntag soll die Beleuchtung dauerhaft angeschaltet werden.

Das Thema war der Initiative Innenstadt so wichtig, dass eine eigene Arbeitsgruppe sich mit der bislang fehlenden Weihnachtsbeleuchtung in der Lichtstadt beschäftigte. Die Initiative hatte bereits im vergangenen Jahr mit zwei Aktionen weihnachtliche Impulse gesetzt. So wurden 250 Bäumchen mit kleinen Lichterketten verteilt. Zudem fand ein kleiner Weihnachtsmarkt am Löwenbrunnen statt (wir berichteten).

Idee stammt von der Initiative Innenstadt

Seit Montag hängen nun acht Elemente an vier Abspannungen in der Saalstraße: Saturn, kleine Sterne, eine Galaxie. Die Idee für das Konzept stammt von dem Verein selbst und lag für den Citymanager Hannes Wolf irgendwie nahe. Zumindest, wenn man ein Jenenser oder Jenaer ist: Hier befindet sich das dienstälteste Planetarium der Welt.

Die Lichtstadt Jena sei Zentrum der Wissenschaft und der optischen Industrie. „Um dies abzubilden, integriert das Konzept klassische Sternenmotive in eine galaktische Szenerie mit Milchstraße und Himmelskörpern.“ Und wer jetzt die fehlenden Rauschgoldengel moniert und den Untergang des christlichen Abendlandes fürchtet: War es nicht ein Stern, der in Betlehem über dem Geburtsort Jesu anhielt und den drei Weisen aus dem Morgenland den Weg zeigte? Dass sich die Experten bis heute nicht einig sind, welches außergewöhnliches Phänomen am Himmel zu sehen war, ist eine ganz andere Geschichte.

Eine Element kostet etwa 1000 Euro

Der Initiative ist es im Frühjahr gelungen, mit Jenawohnen ein Unternehmen für das Konzept zu begeistern, das die ersten Elemente sponserte. „Gern übernehmen wir den Start des Vorhabens und laden zugleich weitere Akteure dazu ein, sich dieser galaktischen Idee anzuschließen“, sagt der Geschäftsführer des kommunalen Vermieters, Tobias Wolfrum. Das von Jenawohnen finanzierte Pilotprojekt in der Saalstraße umfasst vier Abspannungen mit jeweils zwei Elementen. Vision ist es, das Konzept in den kommenden Jahren in der ganzen Innenstadt sichtbar zumachen.

Nach Angaben des Citymanagers kostet ein Element etwa 1000 Euro. Planeten, Sterne und Galaxien stammen von der Firma MK Illumination, die 1996 in Innsbruck gegründet wurde und heute mit 40 regionalen Niederlassungen in mehr als 120 Ländern weltweit vertreten ist.

Die Produkte des Unternehmens finden sich in Okinawa in Japan ebenso wie in Essen im Ruhrgebiet, wo die Essener Lichtwochen mit der Technik der Österreicher ausgestattet werden.

Konzept greift auch außerhalb des Vorweihnachtszeit

„Es ist uns gelungen, eine jenaspezifische Weihnachtsbeleuchtungsidee zu entwickeln, die Charakter hat und Identität stiftet. Ich hoffe, dass sich viele Akteure für diesen Ansatz begeistern und dazu beitragen, in den kommenden Jahren überall in der Stadt Planeten, Sterne und Galaxien erstrahlen zu lassen“, sagt Hannes Wolf. Denkbar sei es, das Konzept unter der Überschrift „Planeten, Sterne, Galaxien“ auch außerhalb der Weihnachtszeit zu nutzen.