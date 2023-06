Planfeststellungsverfahren Osttangente Jena eröffnet

Jena. Bürgerinitiative ruft Jenaer zur Beteiligung auf

Die Mitglieder der Bürgerinitiative „Verkehrswende statt Osttangente“ (BI) rufen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena dazu auf, sich mit den Planunterlagen zum Ausbau der sogenannten Osttangente zu befassen. Vom 12. Juni bis zum 11. Juli 2023 liegen die Pläne öffentlich aus (Quelle: Amtsblatt der Stadt Jena, Nr. 22/23 vom 1. Juni 2023). Bis spätestens einen Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist, d. h. bis zum 11. August 2023, können Stellungnahmen und Einwendungen abgegeben werden.

Die Stadt Jena plant die Verbreiterung der östlichen Innenstadtumfahrung auf vier Fahrspuren. Darin enthalten sind die Abschnitte von der Kreuzung Stadtrodaer Straße / Am Eisenbahndamm bis zum Angerknoten und weiter bis zur Käthe-Kollwitz-Straße bzw. zum neu hergestellten Teil der Wiesenstraße. Es wird eines der größten Investitionsvorhaben der Stadt im Verkehrsbereich in den kommenden 10 Jahren sein und jahrelang zu Umleitungen über den Löbdergraben führen.

Die BI kritisiert das Vorhaben. „Es hat sich schon in vielen Städten gezeigt, dass mehr Fahrspuren immer auch zusätzlichen Kfz-Verkehr hervorrufen und den Verkehrsfluss selten verbessern. Der Klimaschutz verlangt zudem eine Verlagerung hin zu den umweltfreundlichen Verkehrsmitteln. Wir sind gespannt darauf, welche Aussagen die Planunterlagen zu diesem Thema enthalten“, so Stefan Jakobs, der den Bund für Umwelt und Naturschutz in der BI vertritt. „Wir verlangen eine umfassende Alternativenprüfung, in der Wege zur Verkehrsvermeidung und zur Verlagerung in Richtung des Umweltverbunds untersucht werden. So könnte zum Beispiel auf der Nord-Süd-Achse die Bahn eine viel größere Rolle für den Pendlerverkehr spielen als heute.“

Luise Loob vom Aktionsbündnis Klima & Umwelt Jena ergänzt: „Mit der Umweltprüfung müssen auch die Auswirkungen auf die Menschen untersucht werden. Die angestrebte Reduzierung von Lärm und Abgasen auf Nebenstraßen und dem Löbdergraben wird nicht erreicht, wenn wenige Meter weiter der motorisierte Verkehr zunimmt.“

Die Unterlagen sind beim Landesverwaltungsamt unter https://landesverwaltungsamt.thueringen.de/wirtschaft/planfeststellungsverfahren/anhoerungsverfahren-laufender-planfeststellungsverfahren abrufbar und liegen außerdem in der Stadtverwaltung Jena (Dezernat Stadtentwicklung und Umwelt / Fachdienst Mobilität / Am Anger 28 / GAZ, Raum 01.00-06) zur Einsicht aus.