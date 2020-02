Wegen mangelnder Einnahmen mussten mehrere Unternehmen im Kreis und in Jena Insolvenz anmelden.

Pleitegeier kreist mehr über Jena als über Saale-Holzland

Die Wirtschaft floriert, die Binnennachfrage brummt, aber trotzdem überlebte nicht jeder im Wettbewerb: Während es in Jena mehr Firmenpleiten gab, hielten im Saale-Holzland-Kreis mehr Unternehmer durch. Dort notierten die Gerichte bis zum 31. Dezember 2018 insgesamt 12 Insolvenzanträge. Ein Jahr zuvor waren es noch 15 gewesen. In Jena waren es insgesamt 23 Insolvenzanträge (2017: 13).

Die schlechte Nachricht für die Gläubiger der Unternehmen im Landkreis, die bis zum Jahreswechsel 2018/2019 ihre Zahlungsunfähigkeit feststellen ließen: Insgesamt hatten sie festgestellte Forderungen von 4,737 Millionen Euro gegen die Insolventen, in Jena sind es 4,804 Millionen Euro.

Weil nicht genügend Geld vorhanden war, klappten „mangels Masse“ bei jeweils vier Unternehmen im Kreis und in Jena die Insolvenzrichter die Aktendeckel für die Verfahren wieder zu.

Zahlungsfähigkeit wird überprüft

Bei acht Unternehmen im Saale-Holzland-Kreis wurde das Verfahren schließlich eingeleitet, es kam also zur „geordneten Insolvenz“, in Jena waren es 19 Unternehmen. Überprüft wird in diesem Verfahren im Wesentlichen, ob eine Zahlungsunfähigkeit und/oder die Überschuldung vorliegt.

Dabei spielt immer auch eine Rolle, wie groß der Schaden für die Gläubiger ist, denn häufig kommt es durch hohe Insolvenzschäden zu Folgepleiten. Landesweit geht es bei den Verbindlichkeiten der betroffenen Firmen um rund 0,14 Milliarden Euro (Vorjahr: 0,30 Milliarden Euro). Die hiesigen Insolventen im Saale-Holzland-Kreis sind daran mit 4,737 Millionen Euro (Vorjahr: 1,389 Millionen Euro) beteiligt. Das sind also im Vergleich 3,348 Millionen Euro mehr Forderungen als im Vorjahr, was für die Wirtschaft als schlechte Nachricht zählt. In Jena betrugen die Verbindlichkeiten 4,804 Millionen Euro (Vorjahr: 2,922 Millionen Euro).