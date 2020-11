Poetry Slam: Wettbewerb verlagert sich ins Internet

Kultur vom Sofa aus genießen: Am Freitag finden sich Lyriker aus Deutschland und Österreich zum„Webcam-Slam“, einem Online-Poetry-Slam, zusammen. Der Veranstalter Phönix FM e.V. aus Jena lädt die Zuschauer zu einem abwechslungsreichen Abendprogramm ein.

Der „Webcam-Slam“ vom Phönix FM e.V. ist eine Alternative zu den sonst stattfindenden Slams. Bekannte Größen der deutschen und österreichischen Poetry-Slam-Szene werden am 27. November ab 20 Uhr beim„Webcam-Slam“ erwartet. Neben dem deutschsprachigen Poetry-Slam-Meister 2019, Friedrich Herrmann, werden Acts wie Jule Weber, Yannick Steinkellner, Aidin Halimi, Tanasgol Sabagh, Benjamin Baumann, Alina Meier sowie Milagros Montalvo ihre Texte darbieten.

Der Abend wird in zwei Blöcke mit jeweils vier Künstlern aufgeteilt. Poetry-Slams leben von der Interaktion. Das soll auch bei der Online-Variante so bleiben. Daher entscheidet am Ende das Publikum in der Kommentarspalte, wer zum Sieger gekürt wird. „Wir möchten mit dieser Veranstaltung auf die Missstände der Kulturbranche in Zeiten von Corona aufmerksam machen“, sagt Lukas Turski, Vorstandsvorsitzender von Phönix FM. Die Teilnahme als Zuschauer sei kostenfrei und unbegrenzt möglich.

Weitere Informationen zu dem Programm und Zugangsmöglichkeiten finden Interessierte auf der Facebook-Veranstaltungsseite „Webcam-Slam by Phönix FM“ . Oder sie folgen dem Veranstaltungslink: https://fb.me/e/Qsp3RHeb