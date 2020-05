Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Politische Arbeit läuft wieder an im Saale-Holzland

Der Corona-Virus hat auch das politische Leben im Land lahm gelegt, weil Gemeinde- und Stadträte seit Mitte März nicht oder nur eingeschränkt tagen durften, konnten vielfach auch keine Haushaltszahlen beraten und Finanzpläne beschlossen werden.

Seit dieser Woche kehren jedoch auch die politischen Gremien in den Gemeinden zur normalen Arbeitsweise zurück. Am Dienstagabend haben in Neuengönna, Zimmern und Jenalöbnitz die Gemeinderäte über die Finanzsituation diskutiert. Ob Investitionsvorhaben in diesem Jahr im geplanten Umfang realisiert werden können, hängt jedoch von den realen Steuer- und Gebühreneinnahmen der Gemeinden ab. Überall wird durch die Corona-Pandemie mit sinkenden Gewerbesteuereinnahmen, aber auch sinkenden Einkommenssteuern gerechnet.

Die Debatte über den Haushalt 2020 und den dazugehörenden Finanzplan ist auch im Stadtrat von Dornburg-Camburg in der kommenden Sitzung das beherrschende Thema. Am Dienstag, 19. Mai, werden sich ab 19.30 Uhr im Rathaussaal in Camburg die Stadträte darüber austauschen. Der Hauptausschuss hat das Papier bereits beraten, die Fraktionsvorsitzenden hatten zudem die Chance genutzt, sich von Kämmerin Carola Wünscher das Zahlenwerk noch einmal genau erläutern zu lassen.