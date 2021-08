Polizei bringt gestohlene Räder zurück und ermittelt Täter in Jena

Foto: Frank May / picture alliance / Frank May

Die Polizei in Jena konnte am Wochenende mehrere Fahrraddiebstähle aufdecken. (Symbolbild)

Jena. Mehrere gestohlene Räder konnte die Polizei in Jena ausfindig machen und einige davon bereits wieder an die rechtmäßigen Besitzer zurückgeben.

In der Zeitzer Straße in Jena hat am Sonntagmorgen ein Anwohner zwei Personen festgestellt, welche bei den Nachbarn in die Garage eingebrochen sind. Gegen 6 Uhr verschafften sich die beiden Täter Zutritt zur Garage, in der zwei E-Bikes untergestellt waren. Ein Rad und zwei Ladegeräte schnappten sich die bis dato Unbekannten und flüchteten anschließend.

Durch eine intensive Fahndung, konnten im Nahbereich ein 17-Jähriger und eine 22-jährige Frau aus Saalefeld festgestellt werden. Im Rucksack der Frau fanden die Beamten die entwendeten Ladegeräte. Der 17-jährige junge Mann führt die eingesetzten Kräfte schließlich zu dem mittlerweile abgestellten, entwendeten E-Bike, sodass dieses wieder an seinen Eigentümer herausgegeben werden konnte. Das Pärchen wurde vorläufig festgenommen, wobei der 17-Jährige am Montag, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, dem Haftrichter vorgeführt werden soll. Die 22-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Auch in der Ebertstraße wurde in der Nacht von Samstag zu Sonntag ein E-Bike entwendet, was unter einem Carport abgestellt wurde. Das orange/schwarze Rad der Marke KTM hat einen Wert von 2700 Euro. Die Täter gelangten durch eine Seitentür zum Abstellplatz, entwendeten das Rad und flüchteten anschließend. Durch die Unbekannten wurde ein Rennrad der Marke Ghost zurückgelassen, welches durch die eingesetzten Beamten sichergestellt wurde.

Doch auch dieser Eigentümer konnte sein Rad wieder in Empfang nehmen. Nachdem ein Zeuge aus der Diesterwegstraße die Polizei informierte, dass seine drei Mountainbikes gestohlen wurden, konnte im Zänkerweg das gestohlene E-Bike und eines der entwendeten Mountainbikes aufgefunden werden. Die anderen beiden Räder wurden ebenfalls im Nahbereich durch die Täter abgelegt.