Polizei Jena: Mann beim Baden die Kleidung geklaut – Feuer am Landgrafen

Etwas Abkühlung suchte ein Mann in der Saale. Währendessen wurde ihm die gesamte Kleidung gestohlen. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Jena.

Der Polizeibericht für Jena

Verfassungswidriges Symbol mit Lippenstift gezeichnet

Am Freitagabend gegen 19.40 Uhr soll sich eine Gruppe von 4-5 Personen in einer Straßenbahn des Jenaer Nahverkehrs (Linie 2) aufgehalten haben. Ein Mann der Gruppe soll dann einer Frau aus der Gruppe mit einem Lippenstift ein verfassungswidriges Symbol auf den Unterarm gezeichnet haben. Laut Polizei soll sich die Straßenbahn zu diesem Zeitpunkt im Bereich der Haltestelle "Burgau Park" befunden haben. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde durch die Polizisten eingeleitet. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Wer kann Angaben zum Sachverhalt oder den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizei in Jena unter: 03641/81-0

Feuer am Landgrafen

Am Samstagabend gegen 21.42 Uhr wurde die Polizei und die Feuerwehr der Stadt Jena mit erhöhter Eile zu einem Einsatz im Bereich des Jenaer Landgrafen gerufen. Auslöser waren vier junge Männer, die bei bestehender Waldbrandstufe 4 ein Lagerfeuer entzündeten. Ein Zeuge konnte sie dabei beobachten, so die Polizei. Das Feuer wurde in unmittelbarer Nähe eines trockenen Baumes im Wald entzündet. Die Gefahr eines Waldbrandes bestand kurzzeitig. Konnte aber durch den schnellen Einsatz von Feuerwehr und Polizei abgewendet werden. Gegen die vier jungen Männer wurde Strafanzeige wegen Brandstiftung aufgenommen.

Kleidung gestohlen

Am Sonntagmorgen gegen 3.50 Uhr entschied sich ein junger Mann in Jena im Bereich der Oberaue ein Bad in der Saale zu nehmen. Während des Badens wurden dem Geschädigten alle vorher abgelegten Kleidungsstücke gestohlen. Mit Hilfe einer Passantin konnte der Geschädigte die Polizei verständigen. Auch in diesem Fall bittet die Polizei in Jena um Ihre Mithilfe. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Tel.: 03641/81-0.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.