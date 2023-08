Polizei Jena: Mehrere Einbrüche in Jenaer Restaurants

In der Nacht zum Dienstag kam es in Jena zu mehreren Einbrüchen (Symbolbild).

Jena. In Jena wurde in ein Lokal eingebrochen und ein Sachschaden im vierstelligen Bereich verursacht. Diese und weitere Polizeimeldungen aus Jena.

In der Nacht zum Dienstag versuchten Unbekannte in Jena, in ein Lokal im Burgauer Weg einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, gelang es dem Täter nicht, in das Gebäude einzudringen. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Durch die Polizei wird nun ermittelt.

Sachschaden im vierstelligen Bereich durch Einbruch

In der Göschwitzer Straße gelang es Unbekannten, in den frühen Morgenstunden des Dienstags in ein Lokal einzubrechen. Nach Angaben der Polizei, fiel die Beute zwar nach erster Sichtung eher gering aus, jedoch wurde ein Sachschaden im vierstelligen Bereich verursacht. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Graffiti an Hausfassade

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag Graffiti an die Hausfassade eines Supermarktes in der Kunitzer Straße in Jena gesprüht. Laut Polizei liegen zur Höhe des Schadens keine Erkenntnisse vor. Es wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.