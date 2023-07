Polizei Jena: Scheibe an Haltestelle eingeworfen – Autos im Visier von Dieben

Ein Mann hat mutwillig die Scheibe einer Haltestelle eingeschlagen. Außerdem wurde Bargeld aus einem geparkten Auto gestohlen. Die Meldungen der Polizei.

Die Polizeimeldungen für Jena:

2000 Euro Schaden: Stein gegen Scheibe geworfen

Ein Zeuge beobachtete am Donnerstagabend einen Mann, der eine Scheibe eines Haltestellenhäuschens einschlug. Laut den Angaben nahm der Täter einen Stein aus dem Gleisbett und warf die Scheibe ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Der Täter war ca. 190 cm groß, etwa 20 Jahre alt und von schlanker Gestalt. Er trug eine blaue Hose sowie ein türkisfarbenes T-Shirt. Er sei Richtung Rasenmühleninsel gelaufen. Trotz der Fahndung konnten die Polizisten ihn nicht schnappen.

Bargeld und weitere Gegenstände aus Auto gestohlen

Donnerstagnachmittag stellte ein Zeuge eine eingeschlagene Seitenscheibe an einem VW fest. Ein unbekannter Täter beschädigte die Scheibe des in der Sophienstraße geparkten Fahrzeuges und entnahm aus dem Innenraum Bargeld und weitere Gegenstände. Der Sachschaden wird mit 700 Euro beziffert, das Beutegut auf knapp 400 Euro. Auch ein am Fürstengraben abgestellter Audi wurde zum Ziel von Unbekannten. Auch hier wurde die Seitenscheibe eingeschlagen, jedoch nichts entwendet.

Fahrrad gestohlen

Donnerstagnachmittag reichten einem Langfinger knapp 20 Minuten, um ein Fahrrad zu stehlen. Die Eigentümerin hatte es vorab mittels Schloss gesichert und vor einer Kita in der Kochstraße abgestellt. Der Dieb konnte noch nicht gefasst werden. Die Ermittlungen dauern an.

