Erst machte sich ein Unbekannter in Jena an geparkten Autos zu schaffen, dann ging er auf einen Mann los. Diese und weitere Meldungen der Polizei.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei Jena: Versuchter Einbruch in Planetarium – Mann angegriffen – Fahrrad-Eigentümer gesucht

Die Meldungen der Polizei für Jena:

Einbruch in Planetarium – Täter flüchten

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten Unbekannte, in das Planetarium in Jena einzudringen. Durch eine Einbruchsmeldung wurde der zuständige Sicherheitsdienst informiert, der eine Beschädigung an einer Seitentür feststellte und die Polizei darüber informierte. Der oder die Täter hebelten den Angaben zufolge die Tür auf und gelangten so in den Vorraum. Auch hier versuchten sie, eine weitere Tür gewaltsam zu öffnen, was allerdings misslang. Die Täter flüchteten unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641 - 810 entgegen.

Eigentümer dieses Fahrrades gesucht

Wer erkennt das Fahrrad? Foto: Polizei Jena

Am Sonntag wurde Lobeda-West das abgebildete orange/schwarze Fahrrad der Marke CUBE sichergestellt.

Wer erkennt das Fahrrad?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641 - 810 oder ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

Mann wird von Unbekanntem angegriffen und leicht verletzt

An einem Supermarkt in der Heinrich-Heine-Straße in Jena ereignete sich am Mittwochnachmittag eine Körperverletzung. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Mann gegen 16.30 Uhr einen Unbekannten, wie dieser erst gegen einen Einkaufswagen trat und sich anschließend an zwei abgestellten Autos zu schaffen machte.

Der Zeuge sprach den jungen Mann an, woraufhin dieser sofort auf ihn losging. Der Täter habe ihn geschubst, zu Boden gestoßen und auf den am Boden Liegenden eingetreten. Dadurch erlitt das Opfer leichte Verletzungen am Arm. Der Täter flüchtete in Richtung Georg-Weerth-Straße und entkam unerkannt. Er kann wie folgt beschrieben werden:

Alter Mitte 20

mitteleuropäisches Aussehen

circa 1,75 m groß

braune Jacke

Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641 - 810 entgegen.



Zehn Blumenkübel gestohlen

Insgesamt zehn Blumenkübel entwendeten Unbekannte vom Außenbereich einer Gaststätte in der Karl-Liebknecht-Straße in Jena. Ein Mitarbeiter bemerkte das Fehlen am Mittwoch und meldete sich bei der Polizei. Der oder die Täter betraten das frei zugängliche Gelände und stahlen die Pflanzschalen samt Pflanzen. Der Wert der Beute wird derzeitig auf etwa 500 Euro geschätzt, teilte die Polizei mit.

Mann zerstört Wohnungstür und schreit lauthals umher

Ein unter Drogeneinfluss stehender 33-Jähriger zerstörte am Mittwoch, gegen 17 Uhr, die Scheibe der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Saalbahnhofstraße in Jena. Anwohner hörten es nur klirren und konnten den Täter noch flüchten sehen.

Laut Angaben der Polizei erschien der junge Mann kurze Zeit später erneut und schrie lautstark umher. Die Polizisten konnten den polizeibekannten 33-Jährigen vor Ort stellen und an Rettungskräfte übergeben. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.