St. Gangloff/Bad Köstritz. Zwei Frauen wurden am Mittwochvormittag kurz hintereinander Opfer eines raffinierten Trickdiebes.

Polizei warnt: Fingerfertiger Trickdieb in St. Gangloff und Bad Köstritz unterwegs

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann gegen 9 Uhr in St. Gangloff eine 68 Jahre alte Frau auf dem Parkplatz vor dem Lidl-Markt angesprochen und gefragt, ob sie ihm Geld wechseln kann. Während die Frau in ihrer Geldbörse nach Wechselgeld schaute, ergriff der Mann die Geldbörse und umschloss sie kurz mit seiner Hand. Als die Frau protestierte, ließ er sofort wieder los. Doch muss ihm dieser kurze Moment gereicht haben, um einen 50-Euro-Schein aus dem Portemonnaie zu ziehen. Die Frau verstaute anschließend die Geldbörse wieder in ihrer Handtasche und bemerkte den Diebstahl erst später.

Nur eine Dreiviertelstunde später passierte das Gleiche einer 80-Jährigen in Bad Köstritz vor dem Lidl-Markt. Ihr stahl der Mann 100 Euro aus der Geldbörse.

So wird der Täter von den Frauen beschrieben:

ca. 55 Jahre alt

ca. 1,65 m groß und dicklich

dunkle Augen, kurze Stoppelhaare

dunkel gekleidet u.a. mit einer dunklen olivgrünen Jacke

sprach gutes Deutsch mit Akzent

fuhr einen großen dunklen Kombi mit ausländischem Kennzeichen

Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Rufnummer 036428-640 entgegen.

