Der Jenzig am Mittwochabend: Bürger riefen wegen der Lichterscheinung über den Dächern von Jena bei der Polizei an.

Jena Bürger riefen wegen ungewöhnlicher Lichter die Polizei an.

Polizeieinsatz am Jenzig

Wegen ungewöhnlicher Lichteffekte haben Bürger am Mittwochabend die Jenaer Polizei angerufen. Auch aus der Ferne waren an dem Berg viele Lichtpunkte zu erkennen, die sich langsam bewegten, dann das Jenaer Wunder stark erhellten und sich schließlich in Reihe wieder davon entfernten. Das erschien den Anrufern ungewöhnlich. Corona-Blog: Bedingungen für Schulbetrieb ab Klasse 7 – Staatsanwalt ermittelt bei Heimbetreiber