Stadtroda. Die Telefonanlage der Polizei des Landkreises am Standort Stadtroda wird gewartet.

Aufgrund von Wartungsarbeiten an der Telefonanlage ist die Polizeiinspektion Saale-Holzland am Standort Stadtroda über die öffentliche Einwahl am Dienstag, 26. April, nicht erreichbar. Die Polizeistationen Eisenberg und Kahla seien hiervon nicht betroffen. Bei dringenden Fällen sollen die Bürger die Notrufnummer 110 wählen. Zudem wird auf die Möglichkeit der Onlineanzeige hingewiesen.