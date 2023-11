Polizeimeldungen aus Jena: Schlagring, Cannabis und gestohlene Kennzeichen

Die Polizei führte am Montagmorgen in Jena Verkehrs- und Personenkontrollen durch. (Symbolbild)

Jena. Die Polizei in Jena führte am Montagmorgen mehrere Kontrollen durch. Diese und weitere Polizeimeldungen aus Jena.

Bei einer Personenkontrolle am Montagmorgen entdeckten Beamte einen verbotenen Gegenstand. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 35-Jähriger in der Emil-Wölk-Straße kontrolliert.

Dabei stellte sich heraus, dass der Mann einen Schlagring mit einer versteckten Klinge bei sich hatte. Der Schlagring wurde von den Beamten sichergestellt. Der 35-Jährige erhielt eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Kontrolliert im den morgendlichen Berufsverkehr

Ebenfalls am Montagmorgen führte die Polizei eine Verkehrskontrolle im Bereich der Rudolstädter Straße durch. Dabei kontrollierten die Beamten einen 28-Jährigen. Ein durchgeführter Vortest reagierte positiv auf Cannabis.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und er kam für die Blutentnahme in ein Krankenhaus.

Verschwundene Kennzeichen

Als der Halter eines Fahrzeuges am Sonntagnachmittag zu seinem Auto auf einem Parkplatz in der Knebelstraße in Jena zurückkehrte, ahnte er zunächst nichts schlimmes. Doch als er sich seinem Auto näherte, musste er festellen, dass beide Kennzeichen demontiert wurden.

Nicht einmal 24 Stunden waren nach Abstellen des Fahrezeuges vergangen. Die Diebe konnten unerkannt flüchten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.