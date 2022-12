Polizeimeldungen für Jena: Achtjähriger von Auto erfasst - Pärchen randaliert in Einkaufszentrum

Jena. Ein Achtjähriger wird in Jena beim Versteckspiel von einem Auto erfasst und muss ins Krankenhaus. Ein randalierendes Pärchen ruft die Polizei auf den Plan.

Ein missglücktes Versteckspiel ereignete sich am Donnerstag in der Gerbergasse in Jena. Wie die Polizei am Freitag informierte, sprang ein achtjähriger Junge beim Versteckspielen plötzlich auf die Straße. Eine 45-jährige Autofahrerin versuchte zwar noch zu bremsen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Der Junge musste medizinisch betreut und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Randalierendes Pärchen im Einkaufszentrum

Für Ärger sorgte am Donnerstagabend ein Pärchen (49 Jahre und 47 Jahre) in einem Einkaufszentrum im Leutragraben. Da gegen den Mann ein Hausverbot besteht, wurde ihm der Zutritt verwehrt. Dies kommentierten beide mit Beleidigungen gegenüber dem Verkaufspersonal. Im Anschluss betrat das Pärchen eine Buchhandlung, wo sie laut Polizei mehrere Gegenstände beschädigten. Gegen den Mann und die Frau wurde Anzeigen erstattet.

Betrunkener Störenfried

Weil sich ein 26-Jähriger, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von fast 2 Promille, nicht benehmen konnte, wurde er am Freitagmorgen durch den Sicherheitsdienst aus einer Lokalität am Johannisplatz verwiesen. Zuvor hatte der Mann eine Keramiktasse auf die Tanzfläche geworfen, zum Glück jedoch niemanden verletzt. Beim Verlassen der Örtlichkeit beschädigte er laut Polizei noch eine Tür und wurde handgreiflich gegenüber einem Sicherheitsdienstmitarbeiter. Polizeibeamte konnten die Situation beruhigen. Dem Störenfried wurde ein Platzverweis ausgesprochen und gegen ihn mehrere Anzeigen gefertigt.

