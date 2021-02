Polizisten stellen Randalierer in Jena

Randalierende Jugendliche haben am Mittwochnachmittag die Polizei in der Nollendorferstraße in Jena auf den Plan gerufen. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatten sich Zeugen gegen 16.45 Uhr bei den Beamten gemeldet, dass sie soeben eine Gruppe junger Menschen dabei beobachten konnten, wie diese die Scheibe eines Trafohäuschens beschädigt haben.

Demnach konnte die Gruppe aufgrund der Zeugenbeschreibung unweit vom Ort des Geschehens festgestellt werden. Es handelte sich um Heranwachsende im Alter zwischen 13 und 15 Jahren. Den Angaben zufolge hatte einer von ihnen einen Stein genommen, diesen auf die Scheibe des Trafohäuschens geworfen und so das Glas beschädigt.

