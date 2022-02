Post von der Jenaer Bürgerstiftung

Nahezu 20.000 Briefe wurden in den vergangenen Wochen an Jenaer Haushalte verteilt: die Vorstandsvorsitzende Barbara Albrethsen-Keck.

Jena. Spendenziel sind 20.000 Euro für Jena

Eine Stifterin der Bürgerstiftung Jena Saale-Holzland macht ein ganz besonderes Geschenk zum 20. Geburtstag der Stiftung: auf jede Spende, die zwischen dem 21. Februar und dem 12. März eingeht, wird der gleiche Betrag noch einmal drauf gelegt – bis zu einer Summe von 2222,22 Euro.

Nahezu 20.000 Briefe wurden in den vergangenen Wochen an Jenaer Haushalte verteilt. Nicht wenige Menschen haben sich bereits entschieden, die Arbeit der Stiftung, nämlich die Förderung des freiwilligen Engagements in der Gesellschaft, zu unterstützen. Wer sich jetzt noch dazu entscheidet, der bringt doppelten Gewinn. „Matching Challenges, zu Deutsch etwa eine Herausforderung parieren, sind ein beliebtes Werkzeug im amerikanischen Fundraising“, sagt Vorstandsvorsitzende Barbara Albrethsen-Keck. „Wir wollen sehen, wie weit wir unsere Jenaer Mitbürger damit motivieren können. Wir hoffen, dass wir einen großen Sprung in Richtung unseres Spendenziels von 20.000 Euro machen“. Gehen im festgelegten Zeitraum weniger Spenden ein, so bleibt der Rest der angekündigten Summe in der Tasche der Stifterin.

Ein wichtiges Projekt, das die Bürgerstiftung in Jena betreibt, ist die Freiwilligenagentur.