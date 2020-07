Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Präsidentenwahl Orlamünde: Kandidat erscheint in Jogginghose

Sebastian Lange ist in seinem Ehrenamt als Präsident des Orlamünder Carnevalsclubs (OCV) bestätigt worden. Vorigen Sonntag erhielt er auf der Generalversammlung, die diesmal im Freien auf dem Gelände der Kemenate stattfand, ein einstimmiges Votum. „Ich war der einzige Kandidat. Ich freue mich trotzdem über das Ergebnis der Abstimmung“, sagte Lange.

Neben der Wahl des Präsidenten ging es auch um die Vorbereitung der Jubiläums-Saison. Das Motto lautet „50 Jahre Karneval, dieses Jahr ein Maskenball“. Ob die fünfte Jahreszeit tatsächlich am 11. November auch in der Faschingshochburg Orlamünde starten kann, ist ungewiss. „Wir werden auf jeden Fall am 14. November einen kleinen Festumzug organisieren. Das steht fest. Am Ziel wollen wir ein kleines Programm zeigen. Der Umzug wird kein großer werden, also kein Vergleich mit dem Strohbär-Umzug. Wir wollen den Leuten im Ort mitteilen, dass es uns gibt und dass wir in die 50. Saison gehen“, sagte Lange.

Vom Bürgermeister Uwe Nitsche, bis 2017 Präsident des OCV, bekam Lange ein kurzes, aber deutlich zu erkennendes Kopfnicken. „Für mich war das wie eine Zustimmung. Ich denke, wir sollten den Umzug hinbekommen, egal wie sich das mit dem Corona-Virus entwickelt.“

Sein Wunschziel für den 14. November ist erneut das Gelände der Kemenate. „Dieser Ort bieten sich einfach an“, sagte Lange. Ein Umzug der Karnevalisten des OCV ist nicht neu. Zur 40. Saison lief das närrische Volk das letzte Mal durch Orlamünde.

Wie es im Februar 2020 weitergeht und ob es überhaupt eine Saison mit Veranstaltungen im Saal des Rathauses geben wird, darauf hatte auch der Präsident noch keine Antwort. „Wenn ich ehrlich bin, wäre es gar nicht so schlecht, wenn in diesem Jahr generell der Fasching abgesagt wird. Dann würden wir im nächsten Jahr gleich doppelt feiern können. Dann würden wir unsere 50. Saison nachfeiern und auch das 50. Jahr des Bestehens unseres Vereins“, sagte Lange.

Der Wahlsonntag beim OCV lieferte eine Randnotiz, die sogar in das Protokoll eine Erwähnung fand. Denn Sebastian Lange erschien zur Veranstaltung in einer für eine Wahlveranstaltung und für einen Kandidaten äußerst legeren Begleitung. Er trug eine schwarze Jogginghose. Darauf angesprochen meinte Lange nur, „die Jogging-Hose ist nun mal ein sehr bequemes Kleidungsstück. Deshalb hatte ich sie angezogen. Ich hoffe, es hat niemanden gestört.“

Im kommenden Jahr steht bereits die nächste Wahlveranstaltung beim OCV an. Dann wird der Elferrat gewählt. „Dieses Prozedere ist Tradition bei uns in Orlamünde, dass der Präsident immer ein Jahr vor dem Elferrat gewählt wird. Ich habe jetzt ein gutes Jahr Zeit, um meinen Elferrat zu finden, der mit mir dann weiterarbeiten will.“