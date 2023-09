Pfarrer Philipp Gloge wirbt für das erstmals stattfindende Tauffest in Dorndorf-Steudnitz

Premiere für Tauffest in Dorndorf-Steudnitz

Dorndorf-Steudnitz. Erstmals wird in Dorndorf-Steudnitz zu einem Tauffest eingeladen – was an einem bestimmten Trend liegt.

Erstmals findet an diesem Sonntag, 3. September, ein Tauffest in Dorndorf-Steudnitz statt. Beginn ist um 13 Uhr an der Kneipp-Anlage.

„Ich habe mir extra eine Wathose besorgt, weil das Wasser nur zehn bis zwölf Grad Celsius hat“, sagt Pfarrer Philipp Gloge. Insgesamt seien sieben Täuflinge aus Dorndorf-Steudnitz, Dornburg und Bürgel angemeldet. Hintergrund des Tauffests ist laut Gloge der Trend, dass immer weniger Konfirmanden getauft sind, was aber Voraussetzung für die Konfirmation ist.

Gespräche und Partymusik

„Wir wollen mit dem Fest als Kirche aber auch nach draußen zu den Menschen kommen“, so Gloge. Das Tauffest richte sich deshalb nicht nur an die Täuflinge und ihre Familien, sondern alle Interessierten.

Neben Gesprächen und verschiedenen Angeboten zum christlichen Leben soll es auch Partymusik von der Band „PubGun“ sowie Kaffee und Kuchen als kulinarische Versorgung geben. „Die Leute sollen sehen: Mit der Kirche kann ich etwas Positives verbinden“, sagt Philipp Gloge.