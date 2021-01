Probleme mit Müllabfuhr in Hummelshain bestehen weiter

Anwohner des hinteren Straßenteils von "In der Welke" in Hummelshain müssen künftig ihre Tonnen nach vorn rollen, wie der Erste Beigeordnete Manfred Höhn zeigt. Der Abfallentsorgungsbetrieb fährt nach 30 Jahren nicht mehr die gesamte Straße ab, obwohl bereits am Teich eine Umlenkstelle geplant ist.