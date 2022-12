Programm für Dornburger Schlössernacht-Jubiläum steht

Dornburg. Die Dornburger Schlössernacht findet im kommenden Jahr zum zehnten Mal statt. Das ist geplant.

Die Dornburger Schlössernacht feiert im nächsten Jahr ihre zehnte Auflage. Schlossverwalterin Fanny Rödenbeck hat bereits jetzt die Planungen für das Programm am 26. August 2023 abgeschlossen. „Das ist erstaunlich zeitig“, sagt sie über ihren Erfolg.

Zusammengestellt hat sie eine musikalische Mischung aus Klassik, Folk, Jazz und erstmals auch Rock. Die Bühnen sind im Hof des Alten Schlosses, im Kaisersaal, im Apothekergarten, im Ehrenhof, im Festsaal des Rokokoschlosses, auf dem Teeplatz, im Fünfeck, vor dem Renaissance-Schloss sowie in der Hofstube zu finden. Insbesondere die Bühnen des Renaissance-Schlosses sollen noch einmal ausgiebig bespielt werden, bevor dort wohl wegen der anstehenden Sanierung pausiert werden muss, so Rödenbeck.

Dornburg als Filmkulisse

Bei den engagierten Künstlerinnen und Künstlern freut sie sich besonders darüber, Felix Meyer und seine Band „Project Île“ für die Dornburger Schlössernacht gewonnen zu haben. „Das ist schon ein Highlight und wird für gute Stimmung sorgen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Schlössernacht so reibungslos in den Terminkalender von Felix Meyer und seiner Band passt“, sagt Rödenbeck.

Ebenso dabei sind unter anderem die Sopran-Sängerin Sophie Klußmann und der amerikanische Lautenist Hopkinson Smith, Falk Zenker, der laut Rödenbeck europaweit gefragte Harfenist Tom Daun, das Tarab Trio, Oli Bott & Anna Carewe, Rostrock, Klezmers Techter, Silja sowie Monsieur & Pianistin Nora Born. „Alle Künstler treten mindestens zweimal für je 30 bis 45 Minuten auf“, so Rödenbeck. Auch die beliebten Stelzen-Künstler von „Art Tremondo“ sollen wieder dabei sein, erstmals zudem Pantomime-Darsteller.

Gezeigt werden soll indes auch „Dornburg im Film“. Der Zusammenschnitt aus verschiedenen Szenen zeige, für welche Werke der jüngeren und älteren Vergangenheit die Stadt und die Schlösser als Kulisse dienten. Das jüngste Beispiel ist der Film „Zitterinchen“, der im Weihnachtsprogramm laufen soll.

Ebenso geplant wird wieder mit dem traditionellen Höhenfeuerwerk. Überlegungen für eine Lasershow als Alternative seien schnell verworfen worden, so Rödenbeck. Einzig eine lang anhaltende Trockenheit im Sommer könnte dem Feuerwerk entgegenstehen. „Bislang hat es aber immer geklappt“, ist Rödenbeck optimistisch.

Zuversichtlich blickt sie auch auf die Zahl der Besucherinnen und Besucher, die zur zehnten Schlössernacht erwartet werden. 2200 waren es bei der jüngsten Auflage – diese Größenordnung peilt Rödenbeck auch zum Jubiläum an. Der Vorverkauf hat bereits zum 1. Dezember begonnen.

Erste Tickets verkauft

Obwohl bislang nicht groß beworben, seien die ersten Tickets bereits weg. „Viele Stammgäste rufen bei mir an. Schön, dass die Schlössernacht so in den Köpfen ist. Es zeigt sich, dass das Gesamtformat beliebt ist und nicht einzelne Künstler im Mittelpunkt stehen“, sagt Rödenbeck.

Dabei werden Interessierte dieses Mal tiefer in die Tasche greifen müssen. Tickets kosten 38 Euro, ermäßigt 35 Euro. „Bühnen- und Tontechnik sind teurer geworden, die Unterkünfte für die Künstler auch, hinzu kommt der gestiegene Mindestlohn“, so Rödenbeck.

Dennoch wolle man an der Schlössernacht als „Sommerfest für alle in der Sommerresidenz“ festhalten. Dies sei auch dem Bekenntnis der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten zu verdanken, die Schlössernacht als kulturellen Höhepunkt in der Region anzubieten.

Tickets gibt es unter anderem unter www.ticketshop-thueringen.de oder direkt bei der Schlossverwaltung.