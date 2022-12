Protest einiger Studierender in Jena

Jena. Etwa 200 Menschen demonstrierten am Dienstag für den Erhalt des Lehrstuhls für Geschlechtergeschichte an der Uni Jena

„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns den Lehrstuhl klaut!“ Etwa 200 Menschen demonstrierten am Dienstag für den Erhalt des Lehrstuhls für Geschlechtergeschichte an der Friedrich-Schiller-Universität. Sie zogen vom Campus am Ernst-Abbe-Platz den Grabenring entlang zu den Rosensälen. Dort tagte der Fakultätsrat, der im Sommer die Abschaffung beschlossen hatte. Die Besetzung des Hörsaals 1 der Universität dauert noch an.