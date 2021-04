Protest gegen Demo des „III. Wegs“ in Jena

Jena. Die rechtsextreme Partei „Der III. Weg“ hat für den 1. Mai eine Kundgebung in Jena angemeldet

Die rechtsextreme Partei „Der III. Weg“ hat für Sonnabend, 1. Mai, eine Kundgebung in Jena angemeldet. Beginn soll 16 Uhr auf dem Eichplatz sein. Die JG-Stadtmitte hat aus diesem Grund eine Gegenkundgebung angemeldet. Diese soll bereits ab 15 Uhr in der Johannisstraße unter dem Motto „Keinen Meter den Faschisten“ beginnen. Noch ist unklar, ob „Der III. Weg“ tatsächlich in Jena auftreten will. Auf ihrer Internetseite kündigt die Gruppierung einen „Arbeiterkampftag“ in Leipzig an. Die Partei verwendet dabei Symbole aus der Zeit des Nationalsozialismus.