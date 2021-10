Protest in Jena gegen Kosten-Umlage der Rauchmelder

Die Bürgerinitiative „Soziales Wohnen in Jena“ (BI) am Montag vor der Jenawohnen-Zentrale am Löbdergraben.

Jena. Jenawohnen-Mieter protestieren gegen die Umlage der Kosten der Rauchwarnmelder auf sie.

Die Bürgerinitiative „Soziales Wohnen in Jena“ (BI) lässt in Sachen Rauchmelder nicht locker. Am Montag versammelten sich Mitglieder der Initiative vor der Jenawohnen-Zentrale am Löbdergraben, weil dort eine Sitzung des Beirates stattfand. In dem Gremium sollte über eine Unterschriftenliste gesprochen werden, die von der BI an Beiratsvertreter übergeben worden war.

Mieter protestieren darin gegen die Umlage der Kosten der Warnmelder auf die Mieter. Sie berufen sich auf eine ältere Zusage Jenawohnens, wonach Rauchmelder kostenlos sein sollen. Später kam es zu einem kurzen direkten Gespräch.