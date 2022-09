Etwa 20 Menschen protestierten am Mittwoch in Lobeda gegen die steigenden Lebenshaltungskosten.

Lobeda. Initiiert wurde die Demonstration von der Jenaer Bürgerinitiative für Soziales Wohnen.

Etwa 20 Menschen protestierten am Mittwoch in Lobeda gegen die steigenden Lebenshaltungskosten. Initiiert wurde die Demonstration von der Bürgerinitiative für Soziales Wohnen. Am Mittwoch, 21. September, steht dann ab 18 Uhr die nächste Versammlung im Stadtteil an. In Emils Ecke können Interessierte ihre Sorgen, Forderungen und Ideen vorstellen.