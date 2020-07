Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Protest zielt auf mehr Radwege in Jena

Was man mit 21 Millionen Euro anstellen könnte? Samira Lambertz, Sprecherin der Greenpeace-Gruppe Jena, konnte diese am östlichen Löbdergraben plakatierte Frage am Sonnabend näher erläutern: Etwa 21 Millionen Euro seien für den Ausbau der Umgehungsstraße „Osttangente“ zwischen Fischergasse und Anger veranschlagt. Ja, schon richtig, sagte sie, das Projekt trage zur Entlastung der Innenstadt vom Autoverkehr bei. „Aber es ist nun einmal bei weitem nicht die gleiche Menge Geld für Radwege in Aussicht.“

Deshalb hatte die Jenaer Greenpeace-Gruppe am Sonnabend die praktische Form des Protestes für mehr Fahrradwege gewählt: Die Greenpeace-Leute hatten auf dem östlichen Löbdergraben in Fahrtrichtung Roter Turm einen so genannten Pop-up-Radweg angelegt. Das heißt: Für Stunden befristet wurde eine Fahrspur der Straße mit aufgestellten Baken abgezwackt.

Von Mailand bis Madrid, so argumentiert die Jenaer Gruppe, würden Radwege eingerichtet, damit sich Menschen in sicherem Abstand bewegen können. Rechtlich sei das auch in Deutschland leicht möglich, dennoch hab hierzulande bisher nur Berlin Autospuren umgewandelt in Radspuren.

„Die rechtlichen Möglichkeiten für sichere Radwege sind da, der Bedarf auch. Was fehlt, ist der politische Wille“, sagt Samira Lambertz.

In seinem vorige Woche verabschiedeten „Leitbild Energie und Klimaschutz“ hat der Stadtrat beim Kapitel „Verkehr“ für die Zeit bis 2030 beschlossen, den Anteil des motorisierten Individualverkehrs von 34 auf 30 Prozent zu senken. Der Radverkehrsanteil soll in dieser Zeit von neun auf zwölf Prozent gesteigert werden. Im alten Leitbild (2014 bis 2020) waren alle geplanten Veränderungen bei den Anteilen der Verkehrsarten nicht erreicht worden.