Qualifizierter Mietspiegel für Jena liegt nun vor

Jena. Datengrundlage wurde für Jena komplett neu erhoben

Jena hat einen qualifizierten Mietspiegel vorgelegt. Er beruht nach Angaben der Stadt auf einer repräsentativen empirischen Erhebung und gibt einen Überblick über die Mieten, welche in den vergangenen sechs Jahren vereinbart oder geändert worden sind. Über einen längeren Zeitraum unveränderte Mieten würden hierbei nicht einfließen. Mit Vorliegen einer eigenständigen Stichprobenerhebung basiere der Mietspiegel 2021 auf einer breiten empirischen Basis und biete einen repräsentativen Überblick über die ortsüblichen Mieten im nicht preisgebundenen Wohnungsbestand.

Die Datengrundlage wurde komplett neuerhoben. Mit Stichtag 1. Juni seien Mieter und Vermieter per Stichprobenziehung (Vermieter 9691 Wohnungen und Mieter 10.309 Wohnungen) per Brief zu den aktuellen Mieten und Wohnungsgrößen befragt. Die Rücklaufquote lag bei 22,33 Prozent (insgesamt 4465, davon 676 aus der Mieterbefragung und 3789 aus der Vermieterbefragung). Im Mietspiegel werden die Wohnungen in drei Größenklassen eingeteilt: unter 50, 50 bis 80 und über 80 Quadratmeter. Die Jenaer Mietspiegeltabelle wird durch die drei Wohnwertmerkmale Wohnungsgröße, Baujahr und Wohnlage der Wohnung gebildet. Sie gilt nur für Wohnungen, die vermieterseitig mit Bad, WC und Sammelheizung ausgestattet sind.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der nun vorliegende Mietspiegel wurde vom Deutschen Mieterbund und Mieterverein Jena als Interessenverband der Mieter und dem Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein als Interessenvertreter der Vermieter für die Stadt Jena anerkannt.

„Durch den Mietspiegel lassen sich Wohnungsangebote objektiv bewerten, und gleichzeitig ist er Basis für die Mietpreisbremse im angespannten Jenaer Wohnungsmarkt“, sagte Jenas Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD). Die Online-Berechnung wird überarbeitet, eine gedruckte Form steht in Kürze zur Verfügung.

service.jena.de/mietspiegel-fuer-wohnraummieten